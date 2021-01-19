台電為持續精進電力核心技能，19日在高雄訓練中心舉辦第53屆技能競賽，今年共有超過1,100名員工響應，創10年來新高，包含近300名30歲以下的年輕同仁參賽，在30個競賽項目中與前輩們大車拼。台電董事長楊偉甫也實際操作電纜絕緣體削尖及保護條施作，親身體驗第一線人員維護輸電線路的不易。同時也擔任一日總領班，與同仁一起示範運用無人機及AI辨識系統進行智慧巡檢作業。

台電為鼓勵同仁互相切磋、傳承核心電力技術，於1969年首度舉辦年度技能競賽。今年有來自全國72個單位共1,133人參賽，當中最年輕選手即將20歲，最年長將滿65歲，老將新秀同場一較高下。為提升供電穩定性，台電結合智慧科技，推動大數據運用並培養資料分析人才，今年於競賽中新增「大數據運用」類別，與配電、輸電、發電、電力調度等共30個競賽項目。

第一次參加技能競賽、來自輸變電工程處北區施工處的鍾絜如，是剛進公司1年的新鮮人，更是「輸電地下電纜」項目唯二的女性選手。輸電系統是電廠與高壓電用戶之間的橋樑，施工人員需在狹小的人孔內將每公尺重達16公斤的電纜削尖成鉛筆狀，對體力及專注力都是一大考驗。鍾絜如表示，希望透過競賽來磨練電力技術、累積經驗值，她抓緊空檔勤加練習，並時常請教班長等前輩，期盼能在這次競賽獲得好成績。

參加「配電外線」團體競賽、今年21歲的彰化區處邱靖惟，是現場最年輕的選手。台電說明，在電桿上加裝熔絲鏈開關與避雷器，是為了供電線路萬一故障時能迅速隔離，有效減低線路停電影響範圍，參賽人員須穿著重達11公斤的安全裝備、爬上9公尺高的電桿，進行熔絲鏈開關及避雷器加裝作業。同時，人員也需於高空之中操作重約5公斤的手搖壓縮器，全程耗時近2小時，是一項考驗腰力及手臂力量的作業。邱靖惟也表示，這次和學長一起參加配電外線競賽，讓他有機會在停電狀況下模擬活線作業，讓工作更熟練、加強作業速度與品質。

而「配電地下電纜」的60餘名選手中，僅有4名女性，其中苗栗區處的紀雅婷，為了增強工作實力並挑戰極限，自告奮勇報名參賽。電纜接頭是電纜與變壓器、線路設備之間的連接點，供電品質的穩定性與品質良好的接頭有密不可分的關係。紀雅婷表示，製作電纜接頭需要剝除電纜外皮及外半導體、整理銅線等繁瑣過程，一旦遇到天氣寒冷，就需要花費更多時間與力氣來剝除電纜外皮。因此她每天利用1至2小時練習增加熟練度，希望可以在有限時間內做出完美成品。

為發展電業數位轉型，今年技能競賽亦設計「架空輸電線路無人機智慧巡檢作業」示範亮點及「輸電線路」體驗活動。台電說明，為改善傳統人力巡檢常受限於地形、環境所產生的視角盲點，並加強登塔人員工作安全，今天現場特別模擬鐵塔遭受雷擊造成礙子破損，由台電董事長楊偉甫發號施令、專業人員操作無人機沿著鐵塔設備及線路間巡視，並結合AI辨識系統找尋破損礙子，大幅縮短巡檢時間。同時，楊董事長也親自體驗第一線「空中飛人」及「地下忍者龜」工作日常，實際操作線路保護裝置壓入導線及輸電電纜絕緣體削尖，完成輸電線路安裝作業，展現台電人員守護人民用電的不易。

(工商 )