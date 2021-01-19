美國執法當局持續追捕闖入國會的民眾，順走議長裴洛西(Nancy Pelosi)電腦的暴民更是罪了一等。聯邦調查局FBI已經尋線逮捕這個盜竊者，她是一名女性，國會暴亂期間，從眾議院議裴洛西的辦公室，偷了筆記型電腦與相關硬碟。FBI表示，正在調查她是否試圖把電腦內的資料賣給俄羅斯這類的外國情報機構，要是如此，那她會被控以間諜罪。

美國公共廣播電台(NPR)報導，這位被捕的嫌犯是住在賓州的婦女萊利‧威廉斯（Riley June Williams），她目前的罪名包括「擅闖受限制的建築物、擾亂政府、破壞秩序」等，這些是所有闖入美國國會的群眾都會被控的罪名。

但是，除這些以外，根據聯邦調查局的逮捕令，他們正在調查有威廉斯女士是否想把筆記型電腦或硬盤賣出去的行為。據一位證人，也就是威廉斯女士的前密友所說，她曾透露「打算將電腦賣給俄羅斯的一位朋友，而她知道這位俄國朋友與外國情報機構有關。」

這位身份不明的證人說，「由於未知原因，該計劃失敗了，不過威廉斯仍然帶著不屬於她的電腦。」

盜走裴洛西電腦的就是這位萊利‧威廉斯，她涉嫌把電腦賣給俄國情報單位。(圖/路透社)

聯邦調查局說：「此事仍在調查中。」

裴洛西的幕僚長德魯·漢米爾（Drew Hammill）說，被盜的筆記型電腦，主要是用在會議期間，播放投影片之用。

據總部位於倫敦的ITV新聞社所拍到的紀錄片，該紀錄片剛好錄攝到動亂分子湧入國會大廈的情況，在影片的20:40時，一名戴眼鏡的女士穿著綠色襯衫搭配棕色風衣，肩上背著一個黑白袋子（被標識為威廉斯），她大聲喊著「樓上！樓上！樓上」，似乎很有目的性的尋找裴洛西的辦公室。

紀錄片說「這個女人有紀律、專注，與目的性，她指揮人們上樓梯。」

在1月6日的其他監控鏡頭，也有拍到威廉斯的身影。

據美聯社報導，到目前為止，已有超過125人因襲擊國會大廈而被捕，罪名從違反宵禁到各種聯邦重罪都有。

(中時新聞網)