宏碁是來自台灣的跨國科技公司，根據IDC在2020年第一季度的統計，宏碁是全球第4大電腦公司，也有人稱為PC全球4哥。財訊傳媒董事長謝金河今前往考察表示，此行讓他了解到宏碁養小鷄的策略，並看到宏碁在電競產業的發展，假以時日，這些經營策略的轉變，將帶給宏碁不同的面貌。

謝金河在臉書上發文指出，今天財金文化的投資考察，專程去了一趟汐止，在宏碁集團大樓裡，聆聽陳俊聖董事長及子公司主管團隊的簡報。過去參訪公司聽簡報，比較像是平面的平鋪直敘，這回行銷出身的陳俊聖董事長，把這場投資論壇開得像立體式的投資派對，讓大家都留下深刻印象。

謝金河表示，陳董事長把他在東森電視的專訪剪了兩個片段，一個是宏碁的新定位；一個是宏碁培養小鷄的策略，以及宏碁在電競產業的布局。陳董事長從電競產業發展談起，我們才知道宏碁在電競產業的產值有600億元，而且單是散熱元件有300個專利，從電競產業再延伸到機能飲料及按摩椅，從這當中切入Life Style的新定位。他說，這麼細膩的描述，讓大家明白這些年宏碁的策略轉變。

然後，陳俊聖董事長接著請出子公司主管，從建碁、安碁、智聯服務，展碁國際到宏碁資訊，主管一字排開，訴說著每一家子公司的未來。

接著，陳俊聖回憶說，他到宏碁之前，宏碁集團原有11家上市櫃公司，現在歸零後重新培養子公司，如今包括宏碁已有6家公司上市櫃。他讓這些小鷄在資本市場吸收養分，期許他們快快長大。

謝金河強調，他在每一個主管的簡報中，看到他們對於自己的未來充滿希望及信心。在他參訪過的企業，卅幾年下來，至少也有數百家，這次對宏碁的熱情洋溢，印象深刻。他說，也許宏碁集團的小鷄要壯大，還必須假以時日，不過，陳董事長極盡巧思的經營策略，可能帶給宏碁不同的面貌！

(中時新聞網)