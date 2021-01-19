22歲謝章穎曾以《幸福城市》入圍金馬獎和各大影展最佳新演員，去年演藝成績也相當斐然，除了參演何蔚庭導演新作《青春弒戀》，公視年度大戲《火神的眼淚》裡飾演菜鳥消防員，也以全客語演出時代劇《茶金》，更在年末出演香港天后容祖兒的年度單曲《東京人壽》MV，讓首度參演MV的他直呼超開心。

2021年開春，謝章穎馬上跟大家分享新作《ME》，該短片是由台灣第一位入圍LVMH集團新銳時裝設計師大獎的江奕勳（ANGUS CHIANG）首次跨界執導，作為品牌ANGUS CHIANG在國際四大時裝周—巴黎時裝週的「第十季」作品，聯手金牌監製李烈共同打造。

明（20日）晚還將在信義威秀以超高規格舉辦「ANGUS CHIANG AW21 巴黎時裝週最新系列大秀暨ME電影首映會」，讓演員們和所有幕後工作人員盛裝打扮走上星光大道，首次走秀的謝章穎說：「能參與這次的演出我覺得很幸福，走秀的部分我可能要先請教一下我家老闆（蕭敬騰），他才是專業的。」

謝章穎在片中飾演一名18歲的單親男孩蔡佳勛，經過社會洗滌的他，是團隊裡最成熟的小老大，為了更融入角色，導演安排將章穎的頭髮局部挑染成鮮紅色，漂色上色都是大工程，足足花費超過5個小時，殺青後謝章穎還捨不得剪掉狂野的紅髮。

不只造型，2週的拍攝期更是充滿挑戰，每天都是陰雨綿綿，因為場景橫跨金瓜石、烏來、萬里、陽明山荷蘭古道，在山區拍攝困難度更高，演員們都笑說這次是「體力活」，除了要拍戲，還要每天一起登高。該片將於1月29日於全台七家威秀影城獨家上映。

(中時 )