蔡其昌目前是立法院副院長，也是有史以來擔任政府公職位階最高的中職會長。他上任後馬上要面臨日趨嚴重的新冠肺炎疫情，中職各隊的春訓雖陸續展開，但新球季開打還是會有一定程度的風險。

蔡其昌肯定去年中職防疫有一定成果，但那只是上半場，接下來還有下半場。今年仍須配合政府防疫措施，確保球場和比賽安全，在一切許可下再邀球迷來看球，用力擠爆各球場。

另外就是新任秘書長人選，外界原點名劉玠廷、康小玲、趙士強等人，昨又傳出棒壇前輩楊清瓏可望以黑馬姿態出線，昨天他亦到場觀禮。但蔡其昌卻賣關子等兩天後再宣布，是否溝通出問題也耐人尋味。

還有眾所關心的第6隊，連前會長吳志揚都期勉蔡其昌再接再厲，因為5隊賽程很難排。蔡其昌上任前拜訪聯盟，曾表達希望由服務業來籌組第6隊，也拜訪高雄市長陳其邁看能否成為第6隊落腳處，昨卻改口這是最困難的任務。

味全龍今年加入一軍，之前繳交的加盟金、保證金等合計5.8億元，還有2年特別選秀付出4200萬元。若有第6隊加盟，能調降相關費用自會更理想，蔡其昌必須設法說服5球團。

還有去年受疫情影響，中職票房較前年下跌近39％，場均觀眾3572人，是2013年後最差，票房經營雖由各隊負責，但會長也須協助球團找回球迷。

(中時 )