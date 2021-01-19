面相可以反映出一個人許多方面的訊息，健康、愛情、財富、命運等都可以從一個人的長相細節體現，運勢命理網站「知命命理」分享，男人如果擁有以下十種面相特徵，往往擁有富貴之命，此生運勢極佳，前途無量，快觀察自己和身邊朋友的長相，看看誰有機會成為大富翁！

▍1.額頭形狀圓潤飽滿的男人不會沒錢花

額頭形狀圓潤飽滿，皮膚無坑坑疤疤的男人，前途光明、工作運強，頭腦聰明智慧開通，嫁這樣的男人保證不愁沒錢花。

▍2.下顎線圓潤豐滿

下顎線圓潤豐滿、不露骨的男人，為人言行守信，遠景光明，且家運興旺惜妻疼子，是個好男人。

▍3.下巴圓潤豐滿的男人財富厚

下巴豐滿的男人運勢極旺，重視家人；臉部雙側肉豐的男人，守信用、有前途。

▍4.眼睛皮肉飽滿的男人有才華

眼睛四周皮肉飽滿的男人，德性佳、財富興旺，一生不缺吃穿。雙眼細長肉豐的男人，個性內斂穩重，做事精細不急躁，前途無量。

▍5.雙眉細柔的男人脾氣好、貴人多

男人雙眉細柔、毛順，代表個性平穩、文學素養佳、做事細心、氣質高尚，又善於關心伴侶。

▍6.雙顴豐滿的男人責任心重

雙顴豐滿有肉又不露骨的男人責任心重，講信用，能出人頭地，中年即可發財。

▍7.口形漂亮的男人腳踏實地且旺財

口形漂亮、口唇線條鮮明、唇肉厚實的男人，做事實在、能力佳、財運旺，明白事理。

▍8.眼睛有神的男人有主見、有毅力

眼睛有神、目光堅定的男人一般做事有主見、有毅力。他們話不多，但是語氣鏗鏘有力，行動迅速準確，遇見困難不慌不忙，靜如處子、動如脫兔，這樣的男人事業和家庭都會成功。

▍9.鼻肉豐滿的男人會理財

鼻肉豐滿、鼻翼肉厚的男人較會理財，不虛榮。

▍10.體態厚實的男人前途無量

全身體態厚實、行動穩重，言語不多且有條理的男人，前途無量。

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(中時新聞網)