桃園市議員王浩宇的罷免案過後，緊接著就是高雄市議員黃捷的罷免案，將在2月6日舉行，鳳山清捷隊近來正努力催票，要把每一張罷免票催出來；而現在傳出有綠營側翼對黃捷也相當不滿，出現支持罷免的聲浪，更有側翼粉專發文表示，後悔自己曾挺過黃捷。

臉書粉專「莫羽静與她的墨水故事」過去曾多次發文表示反對王浩宇以及黃捷的罷免案，並表示「若他們遭到罷免是讓國民黨的那票人爽到」，呼籲綠營朋友放下對王浩宇等人的不滿，不要讓罷免案通過；但今日他卻發文表示「我現在立場是罷捷」，指出自己氣了一個晚上，現在超後悔自己曾挺過黃捷。

原來黃捷在日前曾與台北市議員邱威傑一同直播，她與王浩宇同為遭到罷免的議員，但黃捷卻在直播中攻擊王浩宇，酸他是「寫了申請書、交了黨費就進了民進黨」，暗酸他這個黨員對黨、對其他同志之間沒有認同感，這個發言惹毛了綠營的側翼網軍。

莫羽静表示他日前還為了黃捷製作了粉專橫板和推播文，現在非常煩惱到底要不要拆掉，而且他還為了黃捷做了餐會的專案，讓他直呼頭痛，表示希望有時光機可以回到12月阻止自己做這些蠢事，他現在正開始研究要怎麼把「黃捷死好」這四個字寫得好看，等她被罷免以後可以好好慶祝！

(中時新聞網)