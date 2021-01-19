疫情嚴峻，桃園市教育局長林明裕19日化身「小裕老師」，親自示範視訊互動教學與直播共學，為線上學習「壓力測試」。（蔡依珍攝）

疫情嚴峻，桃園市教育局長林明裕19日化身「小裕老師」，親自示範視訊互動教學與直播共學，為線上學習「壓力測試」。（蔡依珍攝）

教育局局長林明裕19日化身自然科學達人「裕老師」以線上會議和4校、700班、逾2萬名學生，透過Youtube直播方式學習，本身就是理化老師的他得心應手，不諱言疫情嚴峻，親自示範視訊互動教學與直播共學「壓力測試」，強調21日起放寒假，呼籲學生也不忘學習。

林明裕昨透過線上會議室（Google meet）同步與桃園市永順國小、青溪國小、義興國小及仁和國小等4所學校學生互動教學，測試同一時間逾2萬名學生同時在各自教室共同線上上課的情況，成功達成「壓力測試」。

林明裕說，桃園市布建超過5000間智慧學習教室，布建率六都之冠，讓「停課不停學」不會流於口號，而是驗證確實可行的教學模式，同時透過Web IRS讓4所學校的學生搶答，不會只是單向的知識傳播，可以達到師生互動，並關注學生差異的教學方式。

林明裕笑言，執教鞭32年，第一次體驗直播「當網紅」，過去不可能集中這麼多學生，科技讓2萬學生同堂成可能，雖然不若現場教學可以隨時抓住學生洞悉或困惑的眼神，但不會阻礙知識傳播，甚至可以統計學生搶答的答案，顛覆過去無法第一時間了解所有學生學習情況，在疫情下透過科技輔助教學，提前部署，也呼籲師長利用寒假提前準備線上教學媒材。

(中時 )