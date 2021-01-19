民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免後，除了將在2月6日登場的高雄市議員黃捷罷免案之外，基進黨立委陳柏惟也是下一個遭到罷免的熱門人選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析台中地方政治生態後直言，陳柏惟可能被罷免的機率，超過9成9以上。

吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》中表示，陳柏惟的罷免門檻，大概也是7、8萬票，可是他的問題比較慢，因為要等到2月1日以後才能動手。他指出，陳柏惟所在的台中第二選區是「藍軍區」，「講坦白的，標哥說現在不想管這些事情，但以標哥的能力，動員8萬票會有問題嗎？跟吃滷肉飯一樣簡單，隨便喊一喊3天就出來了」。

吳子嘉分析，現任台中市長盧秀燕是國民黨籍，該選區更是台中傳統地方勢力黑派的選區，並指上次藍軍在該區敗選是倒楣，因為整個大環境的氛圍被前高雄市長韓國瑜搞壞了。同時，現任台中市副議長，是顏清標的女兒顏莉敏，吳子嘉斷言，「陳柏惟被幹掉的可能性，高達9成9以上」。

吳子嘉還指出，這股罷免浪潮可能會持續一段時間，要等殺到殺到兩邊腥風血雨，體力都沒有的時候，兩邊黨團坐下來談，並調整罷免的門檻，才能和平相處。

此外，曾是陳柏惟選戰對手的前立委顏寛恒接受《中時新聞網》節目政新鮮專訪時也透露，地方現在的確有很多人在發起罷免他的行動，各地也已陸續出現連署站。

(中時新聞網)