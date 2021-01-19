全球電腦晶片缺貨衝擊汽車產業，福特（Ford）一座德國組裝廠因此停工1個月，奧迪（Audi）1萬名勞工被迫放無薪假，半導體缺貨加重汽車廠的壓力，阻礙業者自新冠肺炎疫情復甦。

基於晶片短缺和需求疲弱，福特德國Saarlouis組裝廠18日起停工1個月，直至2月19日。該座廠房生產福特在歐洲最熱門的車款Focus，並聘有約5,000名員工。

福特發言人表示，「公司正密切注意市場狀況和調整生產計畫，致力縮減對歐洲員工、供應商、客戶和經銷商的影響。現階段歐洲其他廠房沒有停工的計畫。」

福特甫於日前才因半導體短缺關閉美國肯塔基州路易維爾（Louisville）休旅車廠，德國廠停工1個月凸顯晶片缺貨問題嚴重，恐衝擊全球汽車廠。

此外，奧迪18日表示，德國與墨西哥廠房的生產工作和排班受晶片短缺影響，因此有1萬名勞工休無薪假。

奧迪發言人透過聲明稿表示，「公司正在檢視各種對策和替代設計，以減輕供應瓶頸的衝擊，並降低受影響的汽車數量，然而情況好轉主要取決於半導體產業。」

奧迪執行長杜斯曼（Markus Duesmann）受訪時指出，公司致力將第一季的生產損失壓低至1萬輛汽車。

新冠肺炎病毒在2020年擴散至全球，衝擊汽車銷售，大型半導體製造商將汽車廠的產能重新分配至較不受疫情影響、生產手機、遊戲機和其他科技產品的業者。

車用晶片用途日益廣泛，例如駕駛輔助系統導航系統，平均每輛汽車會用到50至150顆晶片。

目前晶片供給仍然吃緊，全球汽車製造商難以取得足夠的晶片。福斯、通用、飛雅特克萊斯勒（現為Stellantis）、豐田、日產與本田等汽車廠，皆受到車用晶片供不應求衝擊。

根據瑞銀（UBS）分析師估計，晶片缺貨恐讓全球最大汽車廠福斯2021年第一季產量流失10萬輛，相當於全球季度產量的4％左右。

(工商 )