有鑑於桃園醫院爆發新冠肺炎院內感染，國內疫情日趨嚴峻，中國醫藥大學附設醫院19日深夜公布加強院內感控管制措施，針對陪／探病、出入急診、全院員工及外籍看護工制訂相關規範。

管制措施包括：

一、限縮陪探病規定：一般病房陪病改為限制1人，需持「陪病證」進入醫院，加護病房探病改為一天一次，每次 30分鐘，每次2人，探病時段 ： 上午10：30~11：00。

為維護防疫安全，自主健康管理者，請儘量避免至醫院陪探病。近期內將規劃APP或QR code功能，提供探病者預約，以管控人流及實名制登錄。

二、進入急診須配合量體溫、戴口罩、旅遊史查驗後通關。

三、加強落實全院員工、實習學生、外包人員健康自主管理機制，落實工作人員健康監測與管理，若有症狀需至急診就醫，員工有症狀則放寬作篩檢，第一線醫療照護工作人員，確實遵循呼吸道及咳嗽禮節，在院內應全程佩戴外科口罩，並加強手部衛生。 近期內擬規劃資訊系統由工作人員上班前登錄健康狀況，以利及時掌握全院員工健康監測與管理。

四、外籍看護工休假期間避免参加聚集活動，作好健康管理，每日監測健康狀況，若有異常者請至醫院急診就醫，並避免至醫院陪病。

(中時 )