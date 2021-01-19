中職今（19）日舉行第新任會長交接典禮，由前會長吳志揚交棒給新會長、立法院副院長蔡其昌。接下重擔後蔡其昌表示，明天就要捲起袖子埋頭苦幹，具體方向則是：拚六搶一、前進東奧，把餅做大、排除職棒經營困難，增加企業組隊誘因，注入活水；不過他坦承成立第6隊是最困難的挑戰。

蔡其昌說，過去職棒、業餘種種問題今後再無隔閡，會籌組最強中華隊去打6搶1、進軍東京奧運。至於辦「6搶1最終資格賽」前提是疫情指揮中心同意，屆時所有防疫措施定要滴水不漏。接下來情蒐小組馬上展開，他也會找洪一中總教練討論組訓事宜，後勤方面務必力求完善。

蔡其昌（右）接受中華棒協理事長辜仲諒（左）致贈禮物，造型為一支球棒與一顆球，相當別緻。（鄭任南攝）

蔡其昌還向在場的政府部門長官喊話，要全力支持體育產業發展，尤其財政部、經濟部手上擁有許多資源可運用。他也懇請立委同仁儘速通過《運動產業發展條例》26條之2修正草案，這有利於棒球及其他運動產業發展，他還要求修正案三讀時要親自主持。

他還說，邀請這麼多官員、企業前來觀禮，是要大家感受棒球氣氛，增加贊助體育意願。至於前述修正草案，他個人期望把企業贊助體育免稅額提高到250％，亦即贊助100元可抵250元的稅，若通過不啻注入一大股活水。並且要排除職棒經營的困難、創造有利環境，而中職本身亦須營造友善條件，例如降低加盟門檻等，要把所有準備工作都做好，才能迎接第6隊。

至於頗受矚目的新任秘書長人選，蔡其昌承諾兩天內公布，一起和外界見面暢談理念。各球團領隊對於蔡其昌接任會長都充滿期待，認為他擁有雄厚的人脈與行政資源，會幫助中職打好基礎，成為台灣運動產業的火車頭。

此外，副總統賴清德則稱讚前會長吳志揚已經完投勝，並勉勵蔡其昌接下重擔後，能夠勇於面對困難、直球對決，投出一場兼顧球迷、球員、球團三贏的比賽。

(中時 )