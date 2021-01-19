黃晸玟無酬出演〈Thank U〉MV。（摘自SMTOWN YouTube）

天團東方神起隊長允浩，不管在舞台上還是綜藝節目中都展現了他熱情的一面，深獲觀眾喜愛，2019年6月他發行了出道16年以來首張個人專輯《True Colors》，時隔一年七個月，允浩終於帶著新專輯《NOIR》回歸歌壇。

主打曲〈Thank U〉的MV請到影帝黃晸玟與演員李正賢出演，3人展開炙熱的黑幫故事。允浩表示很感謝2位演員爽快地答應邀約，MV成果令人十分滿意，並說道李秀滿老師看完MV後，也傳來了很長的稱讚訊息。

允浩與黃晸玟因電影《國際市場》結緣，此次黃晸玟義氣相挺無償出演MV，還說「因為是你用心製作的專輯，我也會努力地不讓你感到丟臉」。關於MV被判定為19禁，允浩表示因為保留了電影設定，既然要做就不想隨便。

除了MV受到關注外，其預告照也發生了個小插曲，主打歌預告照公開的當天，其中一張允浩彷彿黑幫老大在雨中接受兩側小弟撐傘的劇照，被大韓民國警察廳的官方推特轉發，雖然目前已不見蹤跡，推論應該是小編失誤，但畫面已被網友截圖轉發在韓國論壇，意外引發話題。

專輯發行當天的線上記者會，找來隊友昌珉擔任主持人。允浩表示從專輯企劃開始便參與在其中，考慮到共鳴和流行的同時，也努力將自身的價值觀融入在內，對於要展現給大家，真的是既緊張又期待，昌珉補充說道，他在旁看著準備著專輯的允浩哥，覺得他下了很多功夫，不僅靈魂連DNA都注入了，令人能感受允浩此次準備專輯的用心與努力。

允浩也解釋「NOIR」是黑的意思，也代表電影題材中的「黑色電影」，允浩嘗試將一個男人在人生中所感受到的喜怒哀樂，以電影化的方式將其含括在內。配合此概念，專輯全曲都視覺化、製作符合其氛圍的影像，每首歌所表現的感情與敘事皆不同，演繹出多樣的風格。《NOIR》已在台發行。

(中時 )