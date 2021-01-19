約翰霍普金斯大學資料顯示，加州迄周一止，新冠肺炎確診總數突破300萬人大關，為美國首個確診數超過此水準的州。

加州去年從疫情爆發後到11月11日為止，累計確診數花了292天才達到100萬人水準。

但接下來到12月24日達至200萬人水準，卻只要44天時間。

然後到周一，僅26天就快速累積至300萬人水準，顯示加州疫情的蔓延速度愈來愈快。

(工商 )