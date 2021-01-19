全美最嚴重 加州累計確診數逾300萬人 22:292021/01/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 約翰霍普金斯大學資料顯示，加州迄周一止，新冠肺炎確診總數突破300萬人大關，為美國首個確診數超過此水準的州。 加州去年從疫情爆發後到11月11日為止，累計確診數花了292天才達到100萬人水準。 但接下來到12月24日達至200萬人水準，卻只要44天時間。 然後到周一，僅26天就快速累積至300萬人水準，顯示加州疫情的蔓延速度愈來愈快。 加州疫情暴衝 新冠確診破300萬 宏都拉斯外館再傳確診 本月第4例 (工商 ) #確診數 #加州 #最嚴重 #約翰霍普金斯大學 #資料顯示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》染疫者首破300萬 加州冠全美 09:262021/01/19 財經 院內群聚感染擴大… 指揮中心火速進駐 部立桃園醫院 04:102021/01/19 財經要聞 病例暴增！國內本土病例一口氣增4例 14:432021/01/19 財經 香港單日破百病例 油麻地疫區失控單日42人染疫 14:262021/01/19 兩岸 雞排不只送醫護 抗疫消防員也拿到溫暖雞排 19:322021/01/19 寶島 傳拜登就職首日就開鍘 美加Keystone XL油管計畫將撤銷 04:102021/01/19 全球財經 新聞透視／陳時中貶低大陸 遮掩不了自己的無能 09:152021/01/19 政治 今增4本土確診 黃偉哲：台南夜市用餐要設隔板 14:512021/01/19 生活 世衛獨立調查組：應變新冠是場全球連環失敗 15:212021/01/19 國際 桃園醫院為何爆群聚 阿中無解 04:102021/01/19 生活新聞 捷克出現英國變種病毒 外交部長證實染疫 12:232021/01/19 國際 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 台積電帶頭攻 封測供應鏈大爆發 抱好3檔等數錢 - 財經 不只與北京交惡 澳州新法重傷美企 惹老美發火 - 財經 掌門人又被關 三星家裡沒大人 再被台積狂甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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