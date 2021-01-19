傑尼斯事務所所屬演員林翔太18日富士電視台深夜綜藝節目中，透露自己欣賞的前輩是「嵐」的大野智，嵐在2020年12月31日活動休止，大野一口答應去看林今年演出的舞台劇，大野說：「今年我時間很多。」

林翔太擔任嵐的演唱會舞者超過10年，對大野的舞蹈尤其欣賞，而大野研究麥可傑克遜（Michael Jackson）的舞蹈非常透徹，「錄影帶都反覆看到快斷掉了」。

欣賞大野的林翔太表示，自己也一直研究大野的舞步到了差不多的程度，重複用慢動作研究大野腳的角度、舞蹈技法等，而有一次大野告訴他：「翔太自己本身跳得很好，不用模仿我，自己有自己的風格最要緊。」

疫情打亂舞台演出

林翔太今年30歲，2001年10歳時進入傑尼斯，2004年起為傑尼斯Jr.「A.B.C.Jr.」成員，2008年11月11日與「M.A.D.」成員組成「They武道」，2016年起參加「宇宙Six」活動，2018年3月31日退團，同年首次主演百老匯音樂劇《Rodgers&Hart》，2020年結婚。

他以舞台演出為主要活動，卻因疫情演出相繼被迫取消，去年三到六月他參加的三齣舞台劇一齣也沒順利上演，今年已預定將演出兩齣大型音樂劇。

(中時 )