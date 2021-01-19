衛福部立桃園醫院群聚感染風暴越演越烈，染疫人數多達9人，今天(19日)下午陸軍33化學兵到部桃醫院消毒完畢後，晚間國防部罕見下令，要求官兵盡量避免前往桃園，消息曝光後引發熱議，不少網友直呼事情不單純。

桃園醫院院內群聚感染擴散，桃捷A7站摩斯漢堡員工也確診，由於往來人流眾多，引發恐慌，陳時中也坦言無法鎖定接觸者，因此公布足跡。晚間國防部也公告，下令官兵避免前往桃園，更要求即日起2周內停止跨營區洽公，並追蹤官兵足跡，確認過去一周是否有前往桃園南門市場與摩斯漢堡桃捷A7店。

國防部聲明也讓網友議論紛紛，有網友就指出，陸軍重鎮部門幾乎都在桃園，如國防大學、陸軍專校、陸軍司令部、601旅、269旅，以及53工兵群、74通信群、21炮指部與今天前往消毒的33化學兵全在桃園。

鄉民也留言：「合理，部隊中獎會死一片」、「桃園是國防重鎮，國防部是在哈囉」、「等等，陸軍司令部就在龍潭耶」、「鄭文燦頭大了」、「連國防部都動起來了，怕」、「這是封城前夕嗎？」、「沒封院卻要封城？」、「懷疑國防部有一些內部資訊，畢竟是封閉場所要超前佈署」、「桃園一堆營區要怎辦？」、「事情不單純」、「北部市長在幹嘛」、「六軍團表示：...」。

(中時新聞網)