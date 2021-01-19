基隆市安樂區麥金路一棟民宅5樓有住戶疑似一氧化碳中毒，唐姓男子洗完澡後，與女兒開始感到頭暈、四肢無力，唐男立即打電話報警，消防人員接獲通報趕往現場，將門窗打開，2人才逐漸恢復意識，目前無大礙。

據了解，唐男洗完澡後換女兒進入浴室梳洗，但遲遲未出來，唐男驚覺不對勁敲門詢問，聽到裡頭不斷傳出嘔吐聲，女兒回應後立即著裝開門至客廳，唐男原以為女兒身體不適，倒開水要給她喝，未料，自己也開始想吐，不自覺腿軟癱坐在地，所幸唐男身上備有手機，立即打電話報警。

消防人員接獲通報立刻趕往現場，安樂區三民里長許超勝表示，當時他人在里民活動中心，聽到許多救護車聲音，立即出來查看，發現救護人員找不到地址，立即帶路並陪同進入屋內查看，消防人員進入後率先將門窗打開，發現唐男癱坐在廚房地板，女兒則是坐在客廳地板，立即將2人送往醫院救治，目前意識清楚無大礙。

警消人員指出，現場並未偵測到一氧化碳，鄰居和樓下住戶身體也沒有異狀或不適，詳細原因仍待調查釐清。

(中時 )