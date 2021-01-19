樂觀預期總統當選人拜登提出1.9兆美元新紓困計畫，將有助美國經濟復甦動能加速，高盛與美銀等兩大投行均上調今年美國經濟成長預估。

高盛經濟學家上周末在給客戶的報告中，將美國今年國內生產毛額（GDP）成長預測，從先前的6.4％調高到6.6％，在同時它還下調年底美國失業率估值，從前估的4.8％降至4.5％。

這也是高盛本月來第二度調高美國GDP預測。年初民主黨在喬治亞州決選勝出，拿下參眾兩院控制權而完全執政，高盛當時曾把美國今年GDP預測調高到6.4％。

如今拜登再推新的紓困計畫，該投行認為這彰顯他意圖提振美國經濟成長的決心，在可支配所得與政府支出增加的雙雙帶動，可望強化美國經濟擴張力道。

高盛在報告中提到，拜登提案雖然預料不會全數過關，但伴隨著1,400美元的現金發放，加上去年12月在國會通過的紓困案中，每個人將可獲得600美元補助，這將使得今年首季個人可支配所得大幅增加。

該投行在報告中也上修今年名目可支配所得增幅預測，從前估的3.8％調高到4.5％。

此外美國銀行也以拜登新紓困計畫將可帶動消費支出力道轉強為由，調高美國今年與首季GDP預測。

由邁爾（Michelle Meyer）帶領的美銀團隊目前預估，今年美國GDP將可增長5％，高出先前預測的4.6％，至於今年首季GDP估值也從1％大舉調高到4％。

(工商 )