部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情指揮中心19日宣布防疫事宜，大學入學考試中心則表示，110學年度學科能力測驗照常於本周五及六（1月22、23日）舉行，請考生務必遵守各項防疫規範，落實自我健康管理；大考中心及各考分區學校全力確保考生在安全環境下應試。大考中心重申3類對象須至隔離試場，否則取消考試資格。

大考中心已於1月6日（三）公布「110學年度學科能力測驗因應防疫措施」，包含分區考場進出動線、全面戴口罩、進考分區量體溫、不開放陪考、試場通風規定、考分區消毒作業，設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理的隔離試場等防疫措施與相關作業說明，請考生務必在本週五考試前至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「最新訊息」與「學科能力測驗專區」查覽。

大考中心亦提醒，考生若是指揮中心公告的「居家檢疫」、「居家隔離」或「居家檢疫／居家隔離後7天自主健康管理」等3類對象，必須立即與大考中心聯絡，連絡電話02-23661416轉126，大考中心將安排考生另外前往特定分區隔離試場；大考中心也會與指揮中心持續勾稽，考生切勿私自參加考試，否則經查證屬實後，將依傳染病防治規定處置，並取消考試資格。大考中心也呼籲考生考前務必避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並隨時關注自己的健康狀態。

考試當天，請務必記得攜帶應試有效證件正本與應試物品以及入場識別證；若有發燒、咳嗽或流鼻水等症狀，須立即向監試人員反映。另外，各考分區在考試當天早上7時30分開始量測體溫，請考生盡量提早出門，以避開入場時人群聚集。

(旺報 )