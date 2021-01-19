那對夫妻帶著6歲女兒妮妮出席首映會。（双喜提供）

號稱「小學生三天王」的日本繪本《屁屁偵探》改編成電影，將一次連映2集，首度在台灣大銀幕現身。19日舉辦首映會，110位小朋友齊聚一堂只為了一睹「屁屁偵探」的尊容，平均年齡只有6歲的幼兒園小小孩，激動程度不亞於追星族，還有小朋友特別帶著繪本前來跟屁屁偵探「要簽名」。

身為屁屁偵探「完美搭檔」的香蕉哥哥，聯手天竺鼠姐姐與台下小朋友互動「搜查遊戲」，只要座位下找到放大鏡的幸運兒，便可以上台齊跳動畫主題曲。 香蕉哥哥也提到，自己1歲兒也是屁屁偵探的粉絲，在家更會模擬屁屁偵探發出「噗」的聲音。天竺鼠姐姐則補充，原本以為只是簡單給小小孩看的繪本，裡面的題目也常常考倒她，甚至在觀影時，她也常常找不到線索，讓她超級苦惱。

知名網紅夫妻「Nico品筠＆Kim京燁【那對夫妻】」帶上現年6歲的超萌女兒妮妮到場支援偶像屁屁偵探，提及為何一家三口會被圈粉，夫妻倆表示：「屁屁偵探風度翩翩又冷靜沉著，實在太帥了」，更提到動畫因應兒童年齡，會讓小朋友一起參與辦案、找兇手，也會時不時出現互動遊戲，號稱最適合全家大小一起看的兒童動畫。

擔任「台灣推理作家協會」理事長的張東君，剛好也是《屁屁偵探》全套作品的譯者，看到屁屁偵探「放大」在大銀幕上，心裡有說不出的感動。張東君先前在訪談中提到，有孩子詢問她：「屁屁偵探是不是沒有鼻子，所以聞不到自己的屁味？」，這問題考倒譯者，也讓她認真回答「有可能喔！」《屁屁偵探》，將於21日在台上映。

(中時 )