美股經歷周一金恩紀念日休市後，美國新舊總統交接將於20日舉行，準美國財政部長葉倫將於周二前往美國參議院進行聽證會，受到葉倫提到，將支持拜登先前所提出的1.9兆美元經濟刺激法案，美股3大指數期貨盤前上漲。美股周二(19日)開盤上漲73.16點、以30,887.42點開出，隨後漲勢擴大至超過250點，台積電ADR股價勁揚近4%，聯電ADR股價則是上漲10%。

截至台灣時間19日晚間10點35分，道瓊指數上漲188.11點或0.61%、暫報31,002.37點，重回31,000點關卡；標普500指數上漲24.79點或0.66%、暫報3,793.04點；那斯達克指數上漲128.90點或0.99%、暫報13,127.40點；費城半導體指數上漲47.42點或1.58%、暫報3,040.18點。

4大科技巨頭包括臉書、蘋果、亞馬遜以及谷歌全面上揚，電動車大廠特斯拉股價上漲18.15美元或2.20%、暫報844.30美元。台積電在台股股價創新高紀錄，19日收盤收在627元，加上全球對8吋晶圓需求暴增，主要集中在車用晶片，這使得聯電近期再度受到外資追捧，聯電ADR股價大漲0.94美元或10.71%、暫報9.72美元。

隨著拜登政府即將上任，所提出的這份1.9兆美元的經濟刺激法案，有機會替美國經濟復甦帶來新動能，美股也在銀行股新一季財報開出亮眼表現，並且美國聯準會(Fed)鬆綁庫藏股等條件下，就算美國金融市場迎來較為嚴謹的監管人當政，預料美股成長動能還是相當可期。

(中時新聞網)