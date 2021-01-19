台南仁德塑膠工廠火警烈焰沖天 幸無人員受困 22:462021/01/19 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 仁德保安工業區一家塑膠工廠晚間傳出火警。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁德塑膠工廠火警，烈焰沖天。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 台南市仁德保安工業區開發二路晚間近10時傳出一家塑膠工廠發生火警，現場烈焰沖天，火勢一發不可收拾，台南市消防局出動40車、86人趕到場馳援，3、4樓全面延燒，所幸並無人員受困，目前持續全力灌救中。 今天是119消防節，仁德保安工業區一家塑膠工廠晚間傳出火警，消防局獲報後，迅速調派人車趕赴現場灌救，第一時間排出12車30人，但火勢持續延燒、截至目前已出動40車86人到場灌救，阻止火勢蔓延。 台南北區民宅火警 鄰宅父女受困廁所獲救 南山零碳微型保單 領先業界 (中時 ) #塑膠工廠 #灌救 #無人 #晚間 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑債務壓力 退休警偕妻輕生 04:102021/01/18 地方新聞 大湖棚布之亂 地方籲徵環保基金 04:102021/01/18 地方新聞 臺南板金文創觀光工廠 多元發展 04:102021/01/19 產業特刊 大員林地區捐血人多 捐血中心員林車站首設捐血室 13:402021/01/19 寶島 紅衣女揹玩具步槍逛夜市 民眾恐慌報警 依社維法移送 10:402021/01/18 社會 蘆洲中藥行深夜大火延燒隔壁宮廟 警消調查釐清中 11:362021/01/19 社會 關西高中生態園區火警 鐵皮小木屋燒光 08:062021/01/18 社會 台電奧運技能競賽登場 巡檢無人機隊今年增購至50台 18:072021/01/19 財經 移工睡夢中遭刺肚臟器外露40公分 行兇友人醫院遭逮 08:342021/01/18 社會 山東礦災救援持續 12名礦工傳紙條報平安 18:252021/01/18 兩岸 英業達攜手微軟 搶5G智慧工廠商機 04:102021/01/18 產業．科技 社會熱門新聞 疫情來勢洶洶軍方如臨大敵 國防部下令官兵避免前往桃園 - 社會 老公摩鐵激戰保險女業務 孕妻守門口抓包心碎流產 - 社會 移工開怪手施工 2噸重神像雕刻石板突倒 壓死一旁老董 - 社會 台南仁德塑膠工廠火警烈焰沖天 幸無人員受困 - 社會 【博弈教父遭搜】陳盈助早年操盤每日高達20億元 喊水會結凍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。