仁德塑膠工廠火警，烈焰沖天。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德保安工業區開發二路晚間近10時傳出一家塑膠工廠發生火警，現場烈焰沖天，火勢一發不可收拾，台南市消防局出動40車、86人趕到場馳援，3、4樓全面延燒，所幸並無人員受困，目前持續全力灌救中。

今天是119消防節，仁德保安工業區一家塑膠工廠晚間傳出火警，消防局獲報後，迅速調派人車趕赴現場灌救，第一時間排出12車30人，但火勢持續延燒、截至目前已出動40車86人到場灌救，阻止火勢蔓延。

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