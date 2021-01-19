中職開打逾30年，新會長蔡其昌今（19）日上任，扣掉曾暫代會長的3人，他成了第8位會長，也是歷來公職位階最高的中職大家長。

回顧過去，首任會長唐盼盼身兼棒協理事長，是棒壇一元化領導的代表人物。除穩固職棒根基，另一成就是居間調和，維繫中華隊不被職棒挖角，奪得巴塞隆納奧運棒球銀牌。

接替唐盼盼的「歐吉桑」陳重光是企業、棒壇大老，中職在其任內發展到高峰，但兩聯盟分裂及賭博放水也逐漸浮上檯面。接下來的黃大洲是唯一同時擔任奧會主席的中職會長，同樣面臨兩聯盟對峙與賭博放水的問題，中職亦由7隊遞減至4隊。

兩聯盟打了6年消耗戰，由於政治力介入，陳河東接任會長終於完成合併，中職回到6隊規模。看似再現榮景，惟賭博放水根源未除，在趙守博接任後接連爆發黑米案、黑鯨案、黑象案等，中職又縮回4隊，甚至可能收攤。但這是中職多年積弊，須一次清理乾淨，才可能置之死地而後生，其間趙守博竭力協助中職走出谷底，轉危為安。

接下來的黃鎮台是點子多、理想高、劍及履及的會長，其理念如製播分離、網路電視CPBLTV、冬季聯盟等都是進步的觀念，但爭議也多，以致任內掛冠求去。

2015年上任的吳志揚以近46歲之齡打破唐盼盼的紀錄，成為最年輕的會長，任內頗多建樹，最重要的是味全龍重返中職成為第5隊，結束最近12年僅4隊的狀態。

中職會長似有年輕化的趨勢，最近兩任吳志揚、蔡其昌（51歲）都正值盛年，是行動力最強的階段。而政治化的現象也很明顯，這應是從台灣大聯盟開始，會長簡明景、王金平均屬政治人物，後者是立法院長。中職首任會長唐盼盼是官媒出身，陳重光、陳河東則為企業家，從黃大洲、趙守博起政治色彩漸濃，到蔡其昌最明顯，這在美日韓職棒較罕見。

平心而論，政治可注入資源並解決問題，有助於中職發展；但未來是否形成「政治領導職棒」，其間如何取得平衡就要仔細拿捏了。

(中時 )