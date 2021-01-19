交通部觀光局旗下各地國家風景區管理處6位主管大搬風，20日正式交接布達。其中，日月潭國家風景區管理處長洪維新，20日改調任阿里山國家風景區管理處長；參山國家風景區管理處長柯建興，則改調任茂林國家風景區管理處長。至於柯的遺缺，將由參山國家風景區管理處副處長曹忠猷，先行代理。

交通部觀光局國家風景區管理處，這波6位主管調動案，主因是觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處長張振乾，屆齡退休，遺缺20日改由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長陳美秀，回鍋接任。

陳美秀分別取得政治大學法律在職專班碩士，及成功大學交通管理科學研究所碩士，曾任北海岸及觀音山國家風景區管理處長。

阿里山國家風景區管理處長馬惠達，20日改調任東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長。馬惠達取得世新大學觀光學系碩士，曾任觀光局東部海岸國家風景區管理處長。

日月潭國家風景區管理處長洪維新，曾任交通部觀光局國民旅遊組長等職，20日改調任阿里山國家風景區管理處長之後，遺缺改由茂林國家風景區管理處長簡慶發擔任。簡慶發取得高雄第一科技大學工程科技研究所博士，曾任交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處長。

參山國家風景區管理處長柯建興，畢業於屏東技術學院土木工程學系，曾擔任交通部觀光局組長等職，20日改調任茂林國家風景區管理處長。

至於柯建興的遺缺，20日改由參山國家風景區管理處副處長曹忠猷，先行代理。曹忠猷取得興大行銷研究所碩士，曾任台中市觀光旅遊局科長及專門委員等職。

(工商 )