路透報導，拜登團隊周一證實計劃提名兩位主張民眾權益的人士，掌管監督金融與財經的美國最高主管機關。外界認為這暗示未來四年，拜登政府對監督華爾街的態度會較許多人預期更嚴厲。

歐巴馬執政時擔任「商品期貨交易委員會」（CFTC）主席的根斯勒（Gary Gensler）被提名出任「證管會」（SEC）主席。

他在2009年到2014年間擔任CFTC主席時，實施國會通過的新換匯交易法規，以嚴格手段監管華爾街聞名。

外界預期他會推動新規定，去揭露那企業在涉及氣候異常、政治獻金、勞工待遇、企業高層薪酬等資訊。

至於「聯邦貿易委員會」（FTC）委員查普拉（Rohit Chopra）則被提名擔任「消費者金融保護局」（CFPB）局長。

他曾參與設立CFPB並擔任其首位學生貸款監察員。擔任FTC委員期間，在消費者隱私和市場競爭等領域上，提出以更嚴厲的法規和罰款去監督大型科技公司。

外界認為他會讓CFPB主動打擊金融制度裡的種族不公平問題，並檢視債務條例上沒有保護民眾權益的地方。

民主黨拿下參眾兩院掌控權後，外界認為以反華爾街勢力聞名的民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）將成為參院銀行委員會主席。

他已揚言計劃廢除那些在川普任內實施親華爾街的法令。

(工商 )