日本最大金融業三菱日聯金融集團（MUFG）最新宣布，聘請中國經濟學家李琳擔任全球市場研究部門亞洲主管，借重李琳的中國背景和中國經濟研究專長，為日本企業研究近觀亞洲市場的重要契機。

日商非常重視研究部門及其工作，向來視為企業策略的重要參考來源。此次總資產及整體規模均位居日本金融業首位的三菱日聯金融集團，出手聘任中國經濟專家並帶領亞洲市場的研究團隊，反映出集團急欲明確掌握中國市場及其思維，為其外匯銷售和交易活動提供支援。

在三菱日聯之前，李琳一直在跨國金融機構的研究部門工作，包括美國麻省波士頓私人投資公司惠靈頓管理公司（Wellington Management Company），德意志銀行，中國國際金融公司（CICC）等，在各機構的全球總體市場分析小組中，擔任中國經濟學家、亞洲外匯策略師等，2017年迄今是中國財富管理公司CreditEase的首席經濟學家和資產分配研究主管。

三菱日聯亞洲銷售暨交易主管Akira Kato表示，面對市場的不確定情勢，客戶極需明確的市場洞察力，尤其是對亞洲最大經濟體的中國，需要有足夠的研究力才得以支持，進而創造客戶的價值。

(工商 )