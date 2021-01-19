國際能源署（IEA）周二（19日）表示，鑒於近來全球新冠疫情急遽升溫，各國為防堵病毒再度祭出新的封鎖措施，也讓石油需求反彈時機放緩。

IEA在最新月報中下修2021年全球石油需求預測，目前它預估全球石油需求每日落在9,660萬桶，與上月估值相比減少了30萬桶，當時它預測平均每日需求為9,690萬桶。

總部位於巴黎的IEA指出，雖然新冠疫苗在全球推出，可望讓去年重創油市的全球旅遊限制得以畫下句點，然而近來確診人數不斷攀升卻又一次引發部分國家實行封鎖限制，導致石油需求反彈因此被迫延後。

IEA在報告中表示，疫苗上市將使今年經濟基本面轉而增強，加上歷經2020年史無前例崩跌，石油供給與需求如今也已重回成長模式。不過受到多國再次實行限制措施，像是邊境封鎖、社交隔離與停止營業等以企圖減緩疫情擴散，使得石油需求想回到全面復甦恐須更長時間。

該機構指出今年油市前景最嚴峻的時間應在首季，因此它把該季每日石油需求估值下砍60萬桶到每日9,410萬桶，接近去年同期的需求水平。

IEA認為，除非疫苗能獲得廣泛接種，全球能源需求抑制才能獲得舒緩，它預測該時間點最可能將在今年下半年。

(工商 )