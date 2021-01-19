學校透過實作及實習課程學習了汽車美容的職業技能。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

學校透過實作及實習課程學習了烘焙的職業技能。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府重視特殊教育，特教預算高居全國第二，為了助身障升學和就業，除可參加免試入學、特色招生等升學管道，也特別設置專屬升學管道，35所高中職提供1565個缺額，遠高於參加者，將於2月3日至25日開放網路報名，照顧身障生。

教育局指出，桃園市109年特殊教育預算占教育總預算比例為8.69％、僅次於台北市，除了在學校提供完善的特教服務，全方位照顧特殊教育學生，也非常重視身心障礙學生的升學及就業技能的培養，以適性輔導提供身障生專屬升學管道，分為安置特殊教育學校、安置高級中等學校集中式特教班及安置高級中等學校等3類，身障生同樣可參加免試入學、特色招生等其他升學管道，各項管道若都錄取也能擇一就讀，提供更多元的升學選擇。

110學年度桃園市適性輔導安置簡章共有35所高中提供普通科、職業類科缺額；另8所高中(含桃園特殊教育學校)開設集中式特教班，依據各校特色設置不同服務群科及課程內容，培養未來在社會自立的能力。110學年度開缺名額總計1565名，高於預估參加人數1275名，每位身心障礙學生平均約有1.23個機會的選擇，開缺數可滿足所有身心障礙學生安置需求。

只要具各縣市鑑輔會特殊教育學生鑑定證明的學生皆可透過原就讀學校報名於110年2月3日至2月25日網路報名。一名畢業於集中式特教班綜合職能科的小育(化名)，在學校透過實作及實習課程學習了汽車美容的職業技能，畢業後順利在加油站洗車廠穩定就業中；另外一位小均(化名)，在就學時成功考取烘焙丙級證照，畢業後順利在麵包店就業中。

桃園市教育局長林明裕表示，桃園非常重視身心障礙學生的學習及生涯發展，適性輔導安置為提供身心障礙學生專屬之升學管道，依各簡章類型，透過基本能力評估、職業能力評估或興趣、性向測驗及在校輔導資料等，綜合評估學生整體能力，讓學生得以適性安置於特殊教育學校、高中集中式特教班及高級中等學校普通科或職業類科。

桃園市110學年度身心障礙學生適性輔導安置簡章及開缺名額可至桃園市身心障礙學生適性輔導安置網站下載(https：／／tu-adapt.set.edu.tw／)。

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