埔頂汙水下水道BOT工程礙於官司，「心臟」用地遲遲未解，桃市府終覓得中庄調整池2期土地興建水資源回收中心，完成計畫最後一塊拼圖。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

埔頂汙水下水道BOT工程因和中壢汙水下水道同集團得標而深陷官司，中壢案已解，但埔頂案仍在爭訟中，市府2016年重新招商成功先行施作，但礙於官司「心臟」用地遲遲未解，市府終覓得中庄調整池2期土地興建水資源回收中心並獲中央同意，重新取回主導權。

水務局指出，斥資68億埔頂汙水下水道BOT案因得標的中誼埔頂公司未在交地2年內完成水資中心，且資金未到位，前縣府以重大違規解約，並打塗銷地上權官司，還沒收6000萬元履約保證金，業者不服提告，要求返還履約保證金，市府1、2審獲勝，但最高法院法官認為理由不夠充分發回更審，目前在更一審中，至於地上權塗銷案市府1審勝訴，但2審法官認為要待履約保證金官司定讞後再審，目前停審中，市府將待2官司結束後討1.2億元違約金。

水務局指出，除持續地上權之爭，市府也同步招商，順利在2016年重新發包開始拉管，目前總長38.3公里已完成4.8公里管網，但地上權訴訟未解，就無法興建水資源回收中心，為擺開束縛，2019年1月啟動換地計畫，積極覓地，在和北水局通力合作下，擇定原中心對面、中庄調整池2期用地的其中2公頃，興建埔頂水資源回收中心，去年底先期計畫獲行政院核定，本月正式將地上權交付出去。

「埔頂位處水源保護區，水資中心不能等！」水務局長劉振宇指出，成功取回水資源回收中心興建主導權後，最快3、4月就能開工，預計2023年1月完成1期興建，日處理可達7500噸生活汙水，3期共1.5萬噸、接管1萬0777戶，至於原用地將待官司全定讞後再另闢用途，可望興建成停車場，讓大嵙崁親水園區更親民。

(中時 )