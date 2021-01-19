美國新任總統拜登20日宣誓就職，上任後最迫切任務在於對抗疫情與穩定經濟，但投資人與分析師普遍預期，他同時將致力於實踐選前政見，其中包括提高企業稅、推出基建法案、加強對於科技巨擘的管控以及對抗氣候變遷等。

拜登近日公布規模1.9兆美元新紓困計畫，試圖加快疫苗接種速度並讓經濟盡快重回正軌。他同時預告2月將公布基建計畫，裡頭可能涵蓋民主黨最在乎的對抗氣候變遷等環保議題。

分析師預估，拜登隨後將著手解決稅收公平問題。正如他上周公布紓困計畫後所暗示，「我們必須確保所有人都支付公平的稅」。

在基建法案方面，儘管民主黨與共和黨一致同意基礎建設確有改善的必要，但雙方對於經費來源經常爭執不下。共和黨議員認為，經費應花在修補老舊高速公路、橋樑與機場上頭，但民主黨嘗試將範圍擴大至乾淨能源基礎建設、電動車普及化等。

目前尚不清楚拜登基建計畫經費來源為何，最有可能辦法是透過增稅或刪減其他項目預算。拜登競選時支持將企業稅從21％提高至最高28％，富人個人所得稅提高至39.6％，同時有意調升資本利得稅，這三項政見在民主黨內部獲得不少人支持。

分析師表示，拜登政府改革稅制勢在必行，但最終結果可能是增稅幅度縮減。

(工商 )