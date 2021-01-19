衛福部部立桃園醫院爆發院內擴大感染，19日新增4例本土確診案例，但資深媒體人周玉蔻近日提前爆料確診醫師疫訊，引起社會恐慌，陳時中卻輕輕放下，被批雙標。前衛生署長楊志良坦言，陳時中應該道歉，對於蔡英文總統至今未對本土疫情出現變化有所表態，他也說自從蔡政府開放萊豬後，他就對蔡英文不抱希望了，並強調，蔡英文只在乎自己的位子和支持度。

楊志良今(19日)受邀出席《TVBS》政論節目「新聞大白話」，與主持人翟翾談桃園醫院疫情。他表示，陳時中近日在記者會將感染醫院說溜嘴，說是部桃醫院，是否自己要自我處罰？他認為，照理來說，應該是由蘇貞昌來做總指揮，因為在全世界防疫都是跨部會的，台灣卻是指揮中心做一套，國防部自己做一套，但幸好台灣不是由蘇貞昌做總指揮，不然桃園早就完了，因為蘇剛愎自用又專斷，聽不進別人意見，有陳時中幫忙擋子彈，台灣還算幸運。

楊志良也透露自己目前正在撰寫一篇文章，標題是「請淨化時中」，原因是他認為陳時中挺不住。他拜託陳時中，不要那麼多雙標，因為會減損民眾對他指揮疫情的信任，特別是對指揮中心的信任。此外，對於周玉蔻提前爆料確診醫師，楊志良認為，陳時中對周玉蔻等人雙標，那乾脆以後疫情記者會就辦在廣播節目報告就好，陳時中應該為這件事道歉。

對於有媒體報導，南投出現「一切時中皆吉祥」，楊志良連聲搖頭，並提到蔡英文總統日前到國軍某部隊，官兵喊小英我愛妳，真的有夠噁心，他說，自從蔡政府開放萊豬後，己看不出蔡總統心中有人民。主持人問他，所以您對蔡總統不抱希望了？楊志良苦笑無奈回應，對蔡總統不抱期待了，他並認為，蔡在歷史上一定是最爛的總統，可以蓋棺論定了。楊志良強調，看看現在蔡政府花多少國家資源、多少錢在梗圖上，從來沒有一個總統在這上面花這麼多錢。

主持人也問楊志良，對於疫情再度爆發本土確診案例擴大，蔡總統是否應該出面有所表示？楊志良說，從來沒看過一個總統這麼糟糕的，她只在意自己的支持度和位子，楊志良坦言，也許有很多人不同意他說的話，但也有不少人同意他的話。

《中時》社論今指出，部立桃園醫院醫護染疫，明顯分艙分流與感控管理出了問題。對於部桃的病毒到底是怎麼傳來的，指揮中心至今仍然找不到頭緒，從醫生到護理師再到家屬，都各自在社區裡活動，病毒散播出去了多少？陳時中一直幫部桃緩頰，相對於對其他染疫者趴趴走的批評，顯然有雙重標準。別人透露感染醫院要罰，名嘴周玉蔻講了沒事，陳時中自己先後脫口說了林口和部桃，也沒事，這又是什麼雙重標準？

(中時新聞網)