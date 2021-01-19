光電產品供應商魯門特姆 57億美元買科希倫 23:322021/01/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光電產品供應商魯門特姆控股公司（Lumentum Holdings）18日宣布，該公司同意以57億美元現金加換股方式收購雷射製造商科希倫（Coherent），合併後可望擴大旗下產品組合。此交易預計於2021年下半年完成。受此消息影響，魯門特姆19日股價盤中大跌9.62％，科希倫股價一度大漲39.52％。 全球車用半導體缺貨惡化 福特連停5廠產線 1分鐘讀財經》晶圓雙雄外資喊新天價 台積電首見1000元 (工商 ) #特姆 #魯門 #科希倫 #光電產品 #供應商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電信5G AIoT大聯盟 進駐高雄亞灣區 08:492021/01/19 財經 超象手持超音波系統 獲獎連連 04:102021/01/19 產業特刊 臺灣最大商標製造商 發跡臺南 04:102021/01/19 產業特刊 台積電帶頭攻 封測供應鏈大爆發 抱好3檔等數錢 16:112021/01/19 財經 《熱門族群》導線架需求旺 外資同步買超順德及長科 17:392021/01/19 財經 中華電5GAIoT大聯盟 進駐亞灣 04:102021/01/19 產業．科技 聯發科 半導體排名大躍進 04:102021/01/19 財經要聞 台積電喊出千元 證交所：Aletheia未在台登記 18:142021/01/19 財經 板卡廠吹漲價風 Q1不淡 04:102021/01/19 財經要聞 《電纜股》艾美特-KY去年可望維持獲利 今年力拚再成長 11:252021/01/19 財經 特斯拉又出包... 台廠供應鏈冒冷汗 04:102021/01/19 財經要聞 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 不只與北京交惡 澳州新法重傷美企 惹老美發火 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 不隨川普吹泡沫 葉倫重磅演說 美股崩跌警訊閃滅？ - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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