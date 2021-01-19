光電產品供應商魯門特姆控股公司（Lumentum Holdings）18日宣布，該公司同意以57億美元現金加換股方式收購雷射製造商科希倫（Coherent），合併後可望擴大旗下產品組合。此交易預計於2021年下半年完成。受此消息影響，魯門特姆19日股價盤中大跌9.62％，科希倫股價一度大漲39.52％。

全球車用半導體缺貨惡化 福特連停5廠產線
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(工商 )

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