《勝利號》由宋仲基主演。（Netflix提供）

首爾最熱鬧的江南站上週竟出現不明太空物體「墜落」，韓國鑑識人員快速抵達現場勘查，甚至還有國外媒體記者到場採訪報導，隨後韓國媒體也進一步報導，這一場事故宋仲基「全都知情」？下班路過的人們紛紛圍觀討論與拍照，走近一看才發現上面竟然印有Netflix的Logo。

原來這是宋仲基率領金泰梨、陳善奎、柳海真等實力派演員所主演的首部宇宙科幻韓國電影《勝利號》特別做的電影宣傳，除了逼真的太空垃圾之外，還找人用心扮演鑑識人員以及外國媒體記者，逼真程度讓路人讚歎不已，其用心新奇的手法，也讓許多粉絲紛紛前往現場朝聖。

該片描述在未來2092年，地球已成為一顆黯淡且人類將無法居住下去的星球，「勝利號」是眾多以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船之一。勝利號的問題飛行員金泰浩（宋仲基 飾）、引領勝利號的老張船長（金泰梨 飾）、黑幫頭目出身的勝利號駕駛員朴虎 （陳善奎 飾）、愛嘮叨卻充滿獨特魅力的機器人巴博斯（柳海鎮 飾），因為意外發現一個7歲的小女孩其實是大規模殺傷性武器「類人類機器人」，若賣了她即可獲得200萬美金酬勞，但四人卻決定展開拯救地球的行動。

19日正式預告曝光，主要演員群逗趣的互動，拯救地球過程的緊張刺激，以及搭配著氣勢磅礡的配樂，讓人看到打破對宇宙想像極限的全新浩瀚奇觀，令粉絲們相當期待。

不同以往好萊塢的科幻太空片都是氣派且穿著帥氣服裝的英雄人物，導演趙聖熙表示當初故事的點子是跟朋友在吃飯時聽來的，《勝利號》的特色是角色設定為一樣生活在宇宙中但是以平民身份從事危險的工作，一樣要煩惱貸款生活費的百姓故事，以平民百姓一樣可以拯救地球的想法來拉近與觀眾們的距離，希望以生動的對話與互動帶給觀眾共鳴，並且帶給大家無限的想像空間。《勝利號》2月5日下午四點在Netflix全球190國上線。

(中時 )