桃園市議員詹江村今(19)日晚間在個人臉書粉絲頁爆料，發文直指「恭賀王浩宇正式榮陞民進黨民調中心副主任」，還不忘標記「王浩宇記得感謝我喔」；王浩宇對此則回應，沒有聽說有這件事，這幾天以來太多奇怪的傳言不需要去理會。而王浩宇的否認也讓網友笑了，表示真可惜，王浩宇的後路又被村長給斷了。

詹江村稱，該消息是王浩宇父親的友人向他透露，「會不會見光死就不知道了」，他也笑稱，對於這項消息一點都不感到意外，因為民進黨選舉選輸的官都越做越大，被罷免的當然官也可以越做越大，民進黨這種套路沒有人會感到意外。

但對於這個爆料，王浩宇表示沒有聽說有這件事，這幾天以來太多奇怪的傳言不需要去理會，甚至還有人說他要去當中壢區長，但是他也沒有公務員資格根本就不可能，對這些奇怪的傳言都是一笑置之。

臉書粉專「比特王」就發文表示，看來王浩宇的後路又被斷了，「村長真是壞壞」，不過王浩宇被民調中心拒絕也相當合理，如果讓王浩宇進去的話，不就擺明民調不准了嗎？比特王也表示，最近好多人在「斷王浩宇後路」，讓他不禁想問問王浩宇的人緣到底是有多差啊！

(中時新聞網)