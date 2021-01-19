「世界衛生組織」(WHO)第148屆「執行委員會」(EB)訂於1月18日至26日以全視訊會議方式舉行。美國衛生部全球事務辦公室主任蓋瑞特‧格里格斯比(Garret Grigsby)今天在會議上為我執言，盼台灣能夠以觀察員的身分完整參與WHO的技術性工作。

蓋瑞特‧格里格斯比表示，當我們一起合作，並且採納各方經驗以及教訓來對抗疫情、重建經濟，我們就可以發揮更高的效率。有鑑於此，美國要強調台灣的重要性，如果台灣能夠以觀察員的身分完整參與WHO的技術性工作，對於相關的討論以及應處新冠肺炎（COVID-19）相關的工作，一定可以做出重要的貢獻。

外交部發言人歐江安表示，在目前全球疫情未見停歇，甚至出現變種病毒株的嚴峻情勢下，本屆EB會議期間各國公衛部門將高度聚焦於有效防疫、疫苗分配及疫情檢討等專業議題。在全球聚焦防疫及抗疫之際，為避免干擾對會中專業議題的討論，以及我WHO推案遭泛政治化的誤解，我方經審慎評估後決定不在討論技術性議題的EB提案，惟仍將密切關注EB的相關專業討論，同時也將繼續積極以各種方式貢獻國際防疫，厚植國際友我力量。

歐江安指出，我國的訴求已經得到越來越多的國際支持，去年11月WHA 復會，全球80多國超過1,700名國會議員公開表示支持台灣參與WHO，就是具體例證。外交部及衛福部將持續與友邦及理念相近國家密切聯繫，共同商討如何具體貢獻國際防疫合作與增進台灣參與WHO的機會。

(中時 )