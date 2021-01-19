住過外面的飯店或是旅館，一定有用過一種「按壓式吹風機」，使用時必須一直按著，才有熱風吹出來，對於頭髮多、或是頭髮長的人，用起來相當不方便，一名女網友就抱怨，用按壓式吹風機吹到手麻，頭髮還不乾，結果網友分享更恐怖實例，勸這種吹風機真的不要用。

按壓式吹風機許多人認為超難用（圖片取自／爆怨公社）

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」吐苦水，表示日前住旅館，房間附設的吹風機是按壓式的，當天洗完澡，吹頭髮出道到整隻手痠麻，頭髮卻還是沒乾，讓女網友吹頭髮吹的心累，只能希望旅館或是飯店，不要再裝這種按壓式吹風機，因為每次使用的體驗都相當差勁。

文章引起許多網友共鳴，紛紛留言贊同女網友，表示這種吹風機的很難用，所以每次出去玩，養成一定要自備吹風機的習慣，「吹不乾又很吵」、「垃圾吹風機」、「超級難用」、「看到這種我寧願不吹」、「長頭髮用這種根本是自虐」。

除了大票網友砲轟按壓式吹風機外，其中一名女網友透露，當年高中的游泳課，游泳池裡面提供的就是按壓式吹風機，某天上完課，才吹頭髮吹到一半，結果整隻吹風機爆炸，也因為這樣，手指受傷，甚至留下的疤痕，至今都可以看見，從此再也不敢使用按壓式吹風機。

(中時新聞網)