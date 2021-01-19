市場調查機構IDC表示，用於雲環境（包括公、私有雲）的IT基礎架構業者（服務器，企業儲存和網路交換機）， 2020年第三季營收年成長9.4％，傳統的非雲IT基礎架構投資相較去年同期則下降8.3％。

IDC認為，這些成長顯示COVID-19疫情對商業、教育和社會活動的影響巨大，以及IT基礎架構產生的作用，包括協作、虛擬商務活動、娛樂購物、遠端醫療和教育，而公有雲是推動這個轉變的關鍵。

IDC表示，2020年第三季公有雲IT基礎架構的支出年成長13.1％，達到133億美元，而且在2020年第二季，公有雲IT基礎架構的支出首次超過非雲IT基礎架構，雖然非雲IT基礎設施支出在2020年第三季再次回到第一位，然而IDC預期，公有雲IT基礎架構支出將在不久的將來再次超過非雲、並擴大領先優勢，2020年第三季私有雲基礎架構的支出年成長0.6％，達到50億美元，而本地私有雲占其中的63.2％。

IDC 認為，硬體基礎架構市場的發展已經達到了臨界點，雲端環境將繼續在總支出中占比越來越大，IDC略為上修2020年全年雲端IT基礎架構支出，預計年成長率將達11.1％、至741億美元，其中，公有雲IT基礎架構全年將成長16.7％、至527億美元，私有雲架構支出預計將下降0.5％、至213億美元，IDC也降低2020年非雲基礎架構的預測，預計下降11.4％、至602億美元。

而在2020年的雲端部署環境，IDC認為，運算平台將持續是支出的最大部分（49.1％），成長2.3％、至364億美元，儲存平台將是成長最快的部分，支出將成長27.4％、至292億美元，網路交換機則將成長4％、達到85億美元。

在主要市場方面，2020年第三季大多數地區雲端IT基礎設施支出都出現成長，加拿大（32.8％）、中國（29.4％）和拉丁美洲（23.4％）的年成長率最高，除加拿大和日本，所有地區公有雲基礎架構的成長都超過了私有雲IT 架構的成長，在廠商方面，戴爾和惠普為市場前兩大，浪潮，華為和聯想的年成長則達兩位數。

長期來看， IDC預計雲端IT基礎架構支出的五年複合年成長率（CAGR）為10.6％，2024年將達到1,105億美元，占IT基礎設施總支出64％，其中，公有雲資料中心將占這一數量的69.9％，複合年成長率為11.3％，私有雲基礎架構上的支出則將有9.2％的複合年成長。

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