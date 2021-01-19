中國人民銀行(大陸央行)去年第4季在50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問卷調查，結果顯示，15.3％的居民認為收入增加，比上季下降0.5個百分點；70.8％的居民認為收入基本不變，比上季上升3.6個百分點；14.0％的居民認為收入減少，比上季下降3.1個百分點。收入信心指數為51.2％，比上季上升2.0個百分點。

就業感受指數為41.4％，比上季上升1.7個百分點。其中，13.3％的居民認為形勢較好，就業容易，48.7％的居民認為一般，38.0％的居民認為形勢嚴峻，就業難或看不準。就業預期指數為51.2％，比上季上升0.9個百分點。

對下季度，物價預期指數為61.6％，比上季下降0.6個百分點。其中，28.7％的居民預期下季物價將上升，51.8％的居民預期基本不變，8.2％的居民預期下降，11.4％的居民看不準。

對下季房價，23.1％的居民預期上漲，53.0％的居民預期基本不變，11.4％的居民預期下降，12.5％的居民看不準。

(旺報 )