由棒協主辦，富邦金控冠名贊助的「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」將於20日開打，主辦單位今（19）日於青年公園棒球場舉行開賽記者會，除了硬式組12支參賽球隊代表出席，特別邀請富邦悍將新任副領隊沈鈺傑擔任賽事宣傳大使。

富邦盃少棒賽去年因受新冠肺炎及場地整修影響，延至7月底於新北市重新球場進行。本屆賽事回到整修完畢的青年公園棒球場，同時也做了完善防疫準備，包括賽事期間選手每日體溫管理、入場實聯制，觀賽量測體溫，希望讓每一位參與的球員能盡情展現球技，觀眾安心觀賽。

棒球副理事長林華韋指出，本屆集結台灣少棒12支強隊參與硬式組賽事，也舉辦交流性質的軟式組賽事，將富邦盃打造成台灣少棒界的經典賽事，為少棒選手提供更多表現的舞台。

富邦盃少棒賽宣傳大使沈鈺傑（右）與兒子沈立宸（左）合影。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

富邦金控品牌管理暨公關處資深協理林茂生表示，富邦金控連續7年以主辦或冠名贊助形式支持基層少棒賽事，希望本屆所有參賽隊伍和工作人員都能確實的做好防疫措施，享受比賽。

今年富邦特別結合本業金融職能，為少棒球員設計專屬「理財教室」課程，希望所有的小選手參與本次賽事除了切磋球技之外，也能建立正確的理財知識跟健康的金錢價值觀。

擔任宣傳大使的沈鈺傑除分享以往國小打球的回憶，也勉勵參賽的選手把握每一次機會，將平日練習的成果在比賽中做出來，甚至做到完美，才是成為優秀選手的不二法則。而沈鈺傑的兒子沈立宸代表福林國小出賽，形成父子同場的有趣畫面。

12支硬式組參賽球隊包含去年冠軍台東縣卑南國小，謝國城盃前六名：桃園龜山、台東豐田、台北福林、南投新街、台中上楓。國小棒球硬式組聯賽前三名：桃園中平、桃園大勇、桃園仁善。主辦城市台北東園，加上兩支外卡球隊彰化東山、雲林文昌。

賽事將於1月20日至1月24日在青年公園及新生公園棒球場展開五天激戰，歡迎民眾至現場加油，賽事全程將由Getwin Sports、智林體育台、ELEVEN SPORTS、Yahoo運動粉絲團、中華棒協粉絲團、麥卡被網路電視進行青年公園賽事的轉播。

(中時 )