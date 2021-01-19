本土疫情危機再現，中央流情疫情指揮中心今（19日）證實，部立桃園醫院群聚事件再增4人確診，目前已累計9人感染。為了對抗本土疫情，民眾也要小心做好防疫措施。對此，奇美重症醫師陳志金也特別傳授「脫口罩」的正確方，有6種行為超級NG。

指揮中心今宣布4名確診中，包含一起家庭群聚，一位確診護理師（案863）將病毒傳染給2位家人（案864、865），很有可能已讓病毒進入社區。對此，指揮中心要求大型集會需要參考防疫指引。當民眾進入高風險場域時，需全程配戴口罩。

對此，陳志金於臉書分享「正確脫口罩方式」，他表示，正確脫口罩跟戴口罩一樣重要，因為很可能會在脫口罩時誤接觸到病毒，反而害防疫徒勞無功。因此，陳志金指出，脫下口罩時，要盡量避免接觸到口罩表面，最好是拿著耳掛，且絕不能接觸口鼻、揉眼睛、挖鼻孔，一丟完口罩就要「馬上洗手」。

當要丟棄口罩時也要謹慎，需將脫下的口罩反摺，放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶，且丟完就要馬上洗手。另外，陳志金提醒，切記不要將脫下的口罩放在桌上，是不好的行為。若家中有小孩，可能會摸到口罩甚至桌面。

最後，陳志金再次呼籲，如何「脫口罩」、「丟棄口罩」跟如何「戴好口罩」一樣重要！只要接觸到口罩，不論內外面，都要記得洗手。陳志金隨後將「世界上最可怕的六件事」，改成口罩篇，提醒民眾「脫下口罩」後的6項超NG行為：

1. 脫下口罩放在桌上。

2. 脫下口罩，沒洗手就揉眼睛、挖鼻孔、吃東西。

3. 脫下口罩，揉一揉丟到垃圾桶。

4. 脫下口罩接觸到口罩表面沒洗手。

5. 脫下口罩把口罩剪碎。

6. 脫下口罩，內外面交換再戴。

(中時新聞網)