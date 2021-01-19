大陸一向是澳洲鐵礦石最大的出口國，尤其在去年全年進口高達11.3億噸，鐵礦石價格也一度飆到176.45美元/噸，創下歷史新高。最新消息指出，大陸近期正計畫提高鐵礦石的自給率到45%以上，到時大陸進口需求將大幅減少，澳洲鐵礦石很可能會承受最大的損失，對此，澳洲礦業巨頭力拓目前已展開行動，將尋求更多的鐵礦石出貨量，以滿足多個市場的需求量。

大陸《金十數據》報導，作為澳洲最大的出口商品，鐵礦石在澳洲經濟中的地位尤為重要。最近國際鐵礦石​​價格出現異常上漲，短期內正為澳洲帶來大量收入，不過，從長期來看，澳洲很可能需要為此付出代價。

因為作為全球最大鐵礦石消費國，同時也是澳洲鐵礦石出口最大目的地，大陸近期正計畫提高鐵礦石的自給率。

報導指出，本月初，大陸在一份鋼鐵業的5年規劃中表示，準備降低對第三方鐵礦石的依賴。根據該規劃，大陸計畫於2025年將鐵金屬（取自鐵礦石）的自給率提高到45%以上，一旦實現，那麼大陸對鐵礦石的進口需求勢必將大幅減少，其中澳洲鐵礦石很可能會承受最大的損失。

因為根據澳洲之前公布的資源和能源季度報告顯示，受鐵礦石價格上漲影響，該國20/21年度的鐵礦石出口收入預計將增至1230億美元（約台幣3.5兆元)，但在大陸致力於降低對其鐵礦石依賴之際，澳洲這一目標很可能會落空。

不過，而為了不丟失在大陸的市場，澳洲礦業巨頭力拓最近也宣布了新的計畫。報導也提到，力拓正在尋求加大鐵礦石的出口量，以滿足大陸等多個市場的需求，力拓在最新聲明中表示，在澳洲皮爾巴拉地區鐵礦石業務的總出貨量將達3.25億噸至3.4億噸之間，高於分析師的預期。

同時，聲明還強調，作為該國最大的客戶，大陸市場佔其總收入的50%，而目前大陸市場需求依然強勁，日本、韓國和歐洲的採購也在回升，因此該企業將尋求更多的鐵礦石出貨量，以滿足市場需求。

(中時新聞網)