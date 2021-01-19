民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，高雄市議員黃捷成為下一個被罷免對象。對於王浩宇被罷下台，民進黨人士說罷免制度不公平。台北市議員羅智強看完民調拋出3問直言，「以前一直喊罷免門檻太高，不是綠營要求下降？」、「前高雄市長韓國瑜被罷免，蔡英文總統還說這是人民的權利，不是嗎？」，他質疑，為何被罷的是綠民代，就「突然不公平了？」。

罷免王浩宇案通過後，緊接而至的是黃捷第三階段罷免案，將在2月6日進行投票。前高雄市立委參選人吳佩蓉19日在臉書指出，罷捷案，綠營要動員樁腳或支持者出來投不同意票，確實有其難度，因為核心關鍵就是黃捷當選時的1.8萬票，若罷免後流向第三勢力，在難以預測2022票源及地方席次分配問題等前提下，民進黨很有可能會坐壁上觀。

羅智強19日透過臉書發文表示，王浩宇被罷免後，開始有綠營人士說罷免制度不公平。但他認為，過去黃國昌推動「割藍委」時屢不通過，被質疑罷免門檻太高，在下修門檻後，罷韓時歡欣鼓舞、罷王時如喪考妣，現在卻檢討罷免門檻太低，民主豈能讓他們予取予求，當作自助餐？

羅智強還指出，每一份民調都顯示，多數民眾不願意吃到含有瘦肉精的豬肉，而這些萊委(吳思瑤、陳柏惟等)卻執意護航萊豬，辜負選民，罷免這些萊委，也只是剛好而已。

各人造業各人擔 辜負民意就該罷免 王浩宇被罷免後，開始有綠營人士說罷免制度不公平 罷免制度公不公平，可以討論 但是以前是綠營一直喊著罷免的門檻太高要求下降的不是嗎？ 當韓國瑜被罷免的時候，蔡英文還說這是人民的權利，不是嗎？ 怎麼當罷免的... 由羅智強發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)