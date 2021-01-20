遠傳5G網速再傳捷報，遠傳表示，根據國際行動網路調查權威Ookla調查的「Speedtest 2020 Q3、Q4 台灣5G報告」，遠傳2020年第四季「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，大幅拉開和台灣5G平均下載網速 259.45Mbps的距離；遠傳「5G上傳速度」則以58.77Mbps位居第一，高於台灣5G平均上傳網速40.64Mbps。

日前Opensignal公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳才剛奪下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座。

遠傳表示，遠傳以AI大數據技術優化網路，成效屢獲肯定。未來將持續用心建設，目標年底5G涵蓋率達全台9成人口，讓每位用戶都能享受最好的4G+5G全網體驗。

遠傳強調，上述佳績是Ookla進行的「Speedtest 2020 Q3、Q4台灣5G報告」，遠傳從全台超過5萬台裝置、超過57萬次測試樣本中脫穎而出。

遠傳指出，5G建設穩紮穩打，透過AI大數據分析進行「基地台選址」，根據小至村里的區域人流動態、APP使用流量、用戶使用時間規劃最佳地點，讓每一座基地台效益極大化。遠傳更持續優化網路建設，每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業，並持續進行「小區域協調整合」、「中大區域叢集優化」工作，確保用戶擁有極佳的網路體驗。

遠傳採用愛立信獨家供貨5G設備方式進行全台建設，遠傳強調，如此可以減少多廠商網路互容（Multi-vendor inter-operability)的複雜性、提升網路規劃與維運綜效，並使用愛立信獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing)與4G+5G全網優化技術，以及愛立信所提供的「創新多核心架構」(Ericsson Multi-Core Architecture, EMCA)技術，運用整合式天線基地台，並配合抗干擾計算的接收器提升訊號品質，充分發揮遠傳的頻譜效益，全面提升上下行速率。

遠傳連續兩年以遠傳friDay影音App獨家提供多視角直播「臺北最High新年城-2021跨年晚會」，用戶可透過手機隨時點看全場不同視角，遠傳表示，從跨年夜至今年1月1日凌晨一時的直播，總計收視人次將近200萬，締造5G多視角轉播最高收視。

遠傳也首度將運動賽事頂級規格的「20機拍攝」運用到大型舞台上，更提供「自由視點」與多視角的台北101新年煙火大秀轉播。遠傳表示，未來將持續用心建設，讓用戶享受5G飆網。

(工商 )