大馬才女王思涵發行個人首張專輯《C班人生》，她2013年因電視歌唱創作節目選秀比賽獲亞軍嶄露頭角，被梁靜茹前男友、音樂大師阿管(管啟源)簽下成為得意門生，經過六年培訓，過程中包括為張智成、林文蓀等大馬歌手寫歌，還學習製作而累積了超過百首demo，更陸續發過五支單曲。

阿管表示：「思涵22歲參加比賽時我就在比賽中看到她有個真誠的笑容，這個笑容再搭配上唱歌好聽，第一個反應是：一定會有許多小男生的粉絲！」阿管老師更開玩笑說：「有才華有『美色』，當然要簽啊！」

阿管希望培養王思涵成為「通才」，除了為自己也能為其他歌手寫歌，阿管還爆料說：「我在教導思涵唱歌的時候，有些地方達不到共識，後來就把東西傳給靜茹聽，結果她聽完後覺得思涵的歌很好聽，還開始教導她怎樣唱歌！算是意外的收穫！對思涵來說，也是好的開始！」

王思涵除了為多位歌手寫歌、讓梁靜茹教導唱歌上的技巧外，也藉著與台灣歌手及大馬藝人交流來充實自我養分；其中專輯主打歌〈不如我繼續累積滄桑〉MV是由自己擔任導演，特別找來 57屆金馬最佳新銳導演電影<南巫>的女主角 JoJo吳俐璇合作，王思涵表示：「JoJo是我的同門師姐，雖然她是演員，但我們常一起拍Vlog，加上她很照顧新人，也給我很多鼓勵，所以跟她特別親近！對於《南巫》導演張吉安在金馬的成績感到特別開心，電影裡面JoJo講著北馬福建話口音，對於北馬人的我有種莫名的熟悉感！」

阿管老師簽下新人王思涵。（大茶飯娛樂提供）

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