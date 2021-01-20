國民黨去年12月拍賣3筆不動產，僅位在高雄市鳳山區精華地段、歷經8次拍賣的前高雄縣黨部大樓以2384萬6000元標脫，雖只比底價高出1000元，且款項全數用於償債，分文未進黨庫，仍使黨部人員喜出望外。但最近卻傳出得標者疑為與綠營關係密切的「三禾資產公司」，黨內對「黨產賤賣變綠產」極度憤慨，覺得非常荒謬、可笑。

國民黨因黨產遭凍結，為償還積欠大量解雇員工、退休黨工的遣散費、優存等近24.8億元欠款，2018年起陸續向黨產會申請出售172筆土地和建物，黨產會2019年5月同意出售其中18筆，包括前高雄縣黨部大樓。

由於高雄縣黨部的土地早已歸還政府，地目屬機關用地，加上建物遭大解員工自救會查封，儘管位在鳳山區曹公路的精華地段，且地上4 層、地下1層，總面積達3384.76平方公尺，但中央黨部行管會一再公告拍賣，始終乏人問津，直到去年12月11日第8次拍賣，底價已從最初的4000多萬元降到2384萬5000元，才首度有人投標，且以高於底價 1000元得標。

黨務人士回憶，當天除了高雄縣黨部大樓，另有台東一塊道路用地、花蓮一塊機關及住宅用地共3案招標，後兩塊地都已第9拍仍無人投標，高雄縣黨部則有1人前來投標，雖只高於底價1000元，遠低行情價，且得款扣除必要手續費，全部要償還大解及退休員工，分文進不了黨庫，但因已第8拍，終於脫手仍讓人喜出望外。

不過高雄地區近來盛傳該大樓，是由三立電視董事長林崑海、年代集團董事長練台生及高雄客運董事長鍾嘉村組成的「三禾資產公司」得標。黨務系統透過組發會將消息回傳黨中央，發現買方由「鍾嘉村」及張、林姓等3人共同組成，因已簽約、付款，黨中央雖憤慨卻無奈；也有黨內人士則質疑拍賣黨產應設過濾機制，降價更不能太離譜。

行管會主委邱大展說，前高雄縣黨部每年土地租金80多萬元，因高雄縣市黨部合併而閒置，黨產會不准出租，又遭大解員工自救會查封，才決定拍賣。不過黨產會同意拍賣的物業，都是房地產權複雜、不易脫手者，高雄縣黨部也是其一，降價求售是迫不得己。

他說，他無法確認得標者是否為三禾資產、「鍾嘉村」是否即是高雄客運董事長，也不清楚買方打算作何用途，只知得標者因非社團法人，今後付給政府的土地租金每年約130萬元。

(中時 )