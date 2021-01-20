民進黨以「轉型正義」凍結國民黨黨產，由黨產會死掐國民黨咽喉，令國民黨只能舉債度日，天天為錢發愁，甚至引發黨內為募款責任額而齟齬。最近卻傳出前高雄縣黨部大樓一再降價求售不可得，終而賤價流入疑為綠營人士手中。此事若為真，民進黨長期指控國民黨竊佔國家資產，前高雄縣黨部易主豈非是綠營接手黨產？「轉型正義」轉成了「綠營利益」，非常荒誕。

國民黨黨產變綠產，最著名的案例就是台苯，從原本具有國營色彩的黨營事業，在民營化釋股等策略操作下，逐步為民進黨新系大老吳乃仁掌控，且傳給子女，被外界視為家族企業。

2016年民進黨二度中央執政後，以轉型正義為名，全面追殺國民黨，除了凍結黨產，例如婦聯會、救總等都被視為附隨組織，追繳財產，甚至連農田水利會等私法人也被挾行政、立法獨霸，硬「充公」為公法人，甚至意圖染指農漁會，只是尚未得逞。這次國民黨拍賣前高雄縣黨部大樓，果若真是落入「三禾資產」手中，無疑又是綠營吃銅吃鐵、吃黨產、國產、民產的另一「代表作」。

早在2015年底，民進黨主席蔡英文當選總統前夕，就公開示警「選後將通過政黨法與不當黨產處理條例，呼籲企業要發揮道德良知，不要涉入國民黨黨產的處分，避免購買或接收。」一般企業當然不敢觸怒當局，乖乖聽話。果然大選後民進黨政府成立黨產會死掐黨產，至今不准國民黨捐公益，只准充公；而一方面同意國民黨出售的物業，都是有地無屋、有屋無地、產權有紛爭或涉及公家權力等棘手案件。

這類物業因很難處理，國民黨只得一再降價求售，使買家有更大獲利空間，最重要的是買家必須政商實力夠強、牙齒夠硬，才啃得動這類黨產，否則若要硬吞，若非噎死，也會拉肚子而大傷元氣。

鍾嘉村、林崑海及練台生被稱「獵地三劍客」，挾雄厚綠營背景在南台灣大肆炒地已非新聞，以其政商媒實力若真的拿下前高雄縣黨部，日後取得國有地、變更地目，絕對啃不壞牙齒、傷不到腸胃，反倒輕易大舉吸金獲利。只不過點黨產變綠金，這種難看吃相，國人能接受？這是民進黨要的「轉型正義」？

(中時 )