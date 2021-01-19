部立桃園醫院群聚感染風暴擴大，陳時中宣布將成立前進指揮所，派出陸軍33化學兵進行全面消毒，陳時中對此否認是封院，稱是「封層不封樓，只出不進」，台大兒童醫院院長黃立民對此表示已經是「形同封院」，更直言在一個月內都不能安心。

對於陳時中否認封院的說法，黃立民受訪時表示基本上已經是封院了，黃立民說「只出不進」病房區很快就會清空，剩下急診與門診，病人也會自動遠離醫院，疏散到桃園其他醫院，也導致其他醫院負擔慢慢變重。黃立民直言醫院可以休息一段時間了，現在只差在沒有「封院」的名稱。

黃立民說，這次風波會有多大影響還看不出來，因為無症狀感染者怎麼傳、傳給誰根本看不出來，若踏進社區後更是不堪設想，難以評估。

由於摩斯漢堡桃捷A7店店員染疫，引發社區感染疑慮。黃立民表示，現在重點觀察就是近一個月內，台灣確診人數會不會大幅增加，若沒有大幅增加，那麼社區就相對安全，但前提是要認真篩檢，只要有疑似個案都要去檢驗。黃立民說，診斷越正確，越能掌握有多少病人。

(中時新聞網)