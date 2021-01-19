大陸女星鄭爽爆出找代孕又棄養風波，18日才被曝光抱怨「孩子打不掉，煩死了」的音檔，今（19日）又有另一段新的錄音流岀，其中，鄭爽提出孩子送人是好事，再度引爆話題。

《鳳凰網時尚》又爆出一段鄭爽棄養的新音檔，鄭爽母親先表示「你倆感情不在，就孩子送人」，稱女兒也希望孩子有好歸宿，而鄭爽就激動接話：「其實是滿足那些沒有小孩的家庭，我覺得這個錯誤，至少讓對方壓力不會那麼大，因為我們做了一件好事情」。

隨後，鄭爽更要張恒母親不用擔心，表示兩人以後如果還有感情，孩子可以再要，「當時我們的受精卵都還沒有用完，我們還保存著這些東西。」另外，女方父親還提到錢的問題，鄭爽則語帶哽咽說：「我是不想讓他（張恒）說『我和鄭爽這個孩子』，不想讓他去要這個孩子，所以我最後有點逼他，我說那你出錢吧，我說你多少錢，就是我會有這樣因為我覺得這對他來說是一個難點。」

新錄音一曝光，不少網友聽傻，紛紛留言怒批「代孕孩子送人是做了好事？這還是人話嗎？」、「受精卵夠用……有被無語到」、「在她眼裡孩子就是一些受精卵？」、「最後是用還錢逼張恒放棄孩子的意思嗎」。

鄭爽稍早曾發文反咬張恒在2019年岀軌，並提到雙方父母討論棄養的那段錄音，是當時張恒父母去找她爸媽賠禮道歉，從晚上講到凌晨，自己當下除了哭還有一些抱怨，才有了外流的那段音檔。

(中時新聞網)