提到冬天必吃的火鍋，絕對不能錯過浮誇系的「寬巷子」，近期正式推出複合式燒肉無菜單料理，除了華麗的招牌花團錦簇鍋物，更結合到高人氣的燒烤，搭配成日本會席套餐，光是前菜就有龍蝦、海鑽石鮑魚、掌心大的乾煎扇貝，料好又實惠，目前只限定信義微風店吃得到。

相信不少人都是火鍋控，而這次更加入燒肉選項「寬巷子的心頭肉」，讓吃貨們一次滿足2種願望！有牛肉與伊比利豚盛合可選擇，牛肉選用的是榖飼700天的奧汀牛，油花少而且肉質滑順，香氣口感都令人驚艷，而來自紐西蘭的牛舌則採用稀少的舌腩，一條牛舌只有100g，口感軟嫩Q彈，堪稱牛舌中最美味的部位。另外，也有帶有濃郁的牛肉鮮味的美國安格斯黑牛翼板、牛小排。

這次加入牛肉與伊比利豚盛合2款燒肉選項，讓吃貨們一次滿足2種願望！（圖／楊婕安攝）

來自紐西蘭的牛舌則採用稀少的舌腩，一條牛舌只有100g，口感軟嫩Q彈，堪稱牛舌中最美味的部位。（圖／楊婕安攝）

牛肉選用的是榖飼700天的奧汀牛，也有帶有濃郁牛肉鮮味的美國安格斯黑牛翼板、牛小排。（圖／楊婕安攝）

伊比利豚盛合使用西班牙的伊比利梅花豬的肩頰部位，油花分布均勻，肥瘦各半、肉質鮮嫩，擁有入口即化的口感，搭配上脆口的台灣溫體松阪豬，豬頸肉部位又稱黃金六兩，保證一吃就上癮，最後則是來自宜蘭的櫻桃鴨胸、味噌醬去骨雞腿肉及溫體五花腩。

火鍋湯底選用的是貢布胡椒雞湯鍋，濃稠的豚骨白湯搭配滋補養生的豬肚與滑嫩雞腿肉熬煮，喝起來溫和不嗆辣。（圖／楊婕安攝）

火鍋湯底選用的是貢布胡椒雞湯鍋，濃稠的豚骨白湯搭配滋補養生的豬肚與滑嫩雞腿肉熬煮，喝起來溫和不嗆辣，搭配上經典玫瑰松阪豬、魚片、白蝦一起吃更開胃，而在享用完燒烤及火鍋後，集結底湯精華熬煮的金箔松露雜炊也是經典，加上甜點共12品，是夢幻好拍又有飽足感的聚餐首選。

光是前菜就有龍蝦、海鑽石鮑魚、掌心大的乾煎扇貝，料好又實惠，目前只限定信義微風店吃得到。（圖／楊婕安攝）

寬巷子為全台唯一獲選2020年東方米其林（黑珍珠獎）的鍋品，這次在店中店中，驚喜將日本傳統農民家才看得到的「囲炉裏」搬上桌，並用自在鉤吊起的鑄鐵鍋與全程炭火加熱，燒得火紅的炭火，懸吊著的鐵鍋，滾沸的高湯不斷冒出裊裊白煙，給人置身私宅的療癒感。

(中時新聞網)