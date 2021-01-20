愛心獎本屆起甄選範圍拓展至全球華人世界。選出8位得獎人：台灣-星雲大師、呂若瑟、沈文振；內地-盧邁、劉海鷹；香港-陳守仁、黃凱欣；海外地區-鮑潘曉黛，每人各獲頒15萬美元獎金，全額用於公益事業。8人慈善服務範圍遍及海內外多個國家和地區，澤被更多有需要的弱勢社群。消息公佈後，全球華人媒體熱烈廣泛報導。

港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦、鳳凰衛視協辦及製作、台灣八大電視、現代財經基金會、新加坡恒一基金公司；UA亞洲聯合財務有限公司榮譽贊助的「第15屆‧2020愛心獎頒獎典禮」，日前(12月20日)在香港主會場鳳凰衛視大埔總部、台北八大電視分會場、北京鳳凰中心分會場衛星連綫三地同步舉行。典禮的錄像實況請 瀏覽以下YOUTUBE連結https://bit.ly/2Kexhsm

台塑企業集團總裁王文淵致辭時表示，「我再次被邀請擔任『愛心獎』頒獎典禮的主禮嘉賓和頒獎嘉賓，感到非常的榮幸，在此我也要向本屆八位得獎人，表示熱烈的祝福。

今年因為新冠肺炎疫情非常嚴重，全球都採取防疫和邊境管制措施，除了經濟受到重大的衝擊之外，也拉開人跟人之間的距離，而一年一度的愛心獎盛會，也因此無法像往常一樣在香港隆重舉行。

所幸，經過港澳台灣慈善基金會『愛心獎』和相關單位的努力，讓我們可以透過鳳凰衛視和我們的八大電視台，以兩岸三地衛星連線 方式，共同見證得獎人的榮耀。

得獎人星雲大師代表 — 佛光山住持心保和尚(中) 、台塑企業集團總裁長王文淵(左)及頒獎人高雄長庚紀念醫院陳肇隆名譽院長(右)。(圖/業者提供)

得獎人沈文振董事長(中) 、台北科技大學校長王錫福(左)及頒獎人台北科技大學講座教授姚立德(右)。(圖/業者提供)

得獎人星雲大師代表 — 佛光山住持心保和尚。(圖/業者提供)

台灣會場主禮嘉賓及得獎人合影：（左起）黃輝珍、王建煊 、 王文淵、心保和尚、沈文振、呂若瑟神父、林蒼生、李伸一。(圖/業者提供)

台塑企業集團總裁王文淵表示，今晚透過每一位得獎人的故事，能為因疫情不安的人心，以及沉重低迷的社會氛圍，注入一股正向的能量，溫暖人心，安定社會，拉近人跟人之間、心的距離。

同時，也期許『愛心獎』成為全球華人的愛心表率，繼續宣揚更多愛心楷模的故事，帶動更多人自發性的去做善事，讓社會更美好、更和諧。」

在典禮最後，大會設置了一個特別的祈福環節，播出由本屆得獎人星雲大師親自撰寫和朗誦的《為世界和平祈願文》視頻，為新的一年注入更多的期盼與正念，願疫情和災禍過去，世界恢復秩序與生機。

得獎人的愛心事跡：

(台灣地區)

1. 星雲大師：臨濟宗第48代傳人，1967年於台灣高雄開創佛光山。一生以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心，推動人間佛教，致力佛教制度化、現代化、人間化、國際化。全球創辦寺院300多所、大學5所；並於170多國/區成立佛光會，為全球華人最大社團，實踐「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的理想。

2. 呂若瑟：1940年生於意大利帕多瓦省，65年與兄長呂道南神父到台灣服務至今。67年至羅東肺結核病院服務；70、80年代於澎湖、羅東服務，見身心障礙者無適當照顧與教育，先後在兩地創設惠民啓智中心、聖嘉民啓智中心；有感台灣邁入老人社會，故將丸山肺結核病院改成老人贍養中心，2009年成立聖嘉民長期照顧中心。

3. 沈文振： 拓凱教育基金會董事長。事業有成之際，時刻感恩社會，長期投身公益。以「利他、共好」原則，推動公司轉型，並以追求三倍以上創新價值為經營理念，獲獎後將獎金3倍捐出，全額用於公益慈善（共45萬美元）。2010年創立基金會，推動企業社會責任。

愛心獎創辦人林添茂表示，「愛心獎創辦時，就做了20年的規劃，由香港啓航、延伸到台灣、內地、全球華人地區，我們將按計劃：2025年第20屆起，全球不分國家、種族、宗教，共選愛心楷模。第16屆．2021愛心獎即將啓動，請大家鼓勵全球華裔慈善家踴躍參與甄選。

愛心獎最新資料請瀏覽官網：www.compassionaward.org，以及臉書、微信和微博。

(中時新聞網)